是女神又是英雄！Natalie Portman女雷神霸氣時尚穿搭

Natalie的身材一向嬌小玲瓏,還有點文青的柔弱感。但正如她說:I'm the fittest, strongest version of myself。我個人一直都有健身的習慣,當然我不是電影明星,也不用當女英雄,我健身純粹是為了增加肌肉,為自己的身體做好準備!重力訓練不但可練出肌肉線條,最重要是為我帶來自信!看到女雷神的完美體態,大家也要開始加入健身行列嗎?

