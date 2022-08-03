久違的時尚Airport Style！Angelina Jolie的Valentino睡衣Look、Julianne Moore的西裝，還有連身裙，重拾旅行感覺！

究竟政府會不會減少回港後在酒店隔離的日數？我們一家一早就按捺不住回巴黎探望家人的心情，一早就買了三張機票，要帶女兒探望出世後未曾見過的祖父母。疫情之前，每個月都要到機場幾次，配搭Airport Style絕對是手到拿來的事。但足足兩年沒有出外！終於可以再次起飛，我不得不說有點感觸。從前理所當然的生活，原來都得來不易，真的要好好珍惜和感恩。還有一個月多才啟航，現在就讓我做一點功課，同大家分享一下，近來歐美明星們的時尚Airport Style吧！

簡約的鬆身連身裙

無論如何，坐飛機的打扮還是以舒適行先！但舒適以外，如可兼顧時尚就一流了。Elle Fanning一身白色連身裙，一看就知道是The Row的水準之作！簡約的流線型剪裁，看似簡單，但售價為超過一萬港元。現在的時尚圈就是這樣，愈簡約愈昂貴。配上Gucci Tennis 1997 Trainer及貓眼太陽眼鏡，絕對稱得上為Effortless Chic。

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