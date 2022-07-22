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22/07/2022

的骰可愛兼耐看！5款Celine 2022秋季全新小方盒手袋推介！Triomphe Box、復古風Cuir Triomphe Lock成必搶款！

#手袋 #Fashion News #Trending Items #Celine #Triomphe #小廢包 #Triomphe Box #夏季手袋 #Cuir Triomphe Lock #Triomphe Cube #編織手袋
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Text: Charmian Li Photo: Celine

　　Celine每季的最新手袋，總是時尚迷、手袋控的心水購物清單之一，也是不少女星OOTD及收藏之選，既然下月初就會發放新一期消費券，預先物色一下今季最新IT Bag，當然也絕不為過。今年秋季Celine推出了幾款的骰、可愛，同時兼具品牌簡潔耐看特色的小方盒手袋，若然你也在尋找下個值得入手的手袋的話，以下的款式你一定喜歡！

 

 

#1 大方得體：小方盒Triomphe Box Bag

 

　　編者一向鍾情手提式「小廢包」，而今季Celine的新袋款中，首先進入眼簾的就是這款帶有優雅復古氣質，又不失少女佻皮感的「小方盒」Triomphe Box。以品牌標誌性啡棕色小牛皮為外表，手袋中央飾以Triomphe凱旋門標誌，Celine粉絲必定喜歡；再配合能提供大大的擺放空間的四正間隔設計，對於用慣電話包及小廢包的編者來說，能放得下錢包（而不是Card Holder）的Triomphe Box，已經算是超實用的設計；而且Triomphe Box可作手提及掛肩側揹兩用，方便配合日常造型，絕對是今季好襯好看又實用之選！

 

平滑小牛皮Cuir Triomphe Box 中型 $17,000

 

　　手袋表面改用米色布料的款式，便宜一些些，也增添了一點休閑假日感。

 

布料及小牛皮Cuir Triomphe Box 中型 $15,500

 

　　Triomphe Box Bag 亦設有4吋的迷你版本，更加的骰可愛之餘，也可作Crossbody斜揹使用，多了一種揹法就更方便！

 

平滑小牛皮Cuir Triomphe Box 小型 $13,500

TRIOMPHE帆布及小牛皮Cuir Triomphe Box 小型 $11,500

 

下頁：長方盒Triomphe Box！

 

 

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