28/07/2022
XL手袋潮流回歸！Chanel、Dior、Saint Laurent紛紛推出特別款！上班、做Gym實用又型格！
Charlotte Tsui
Charlotte Tsui
做我所愛，寫我所想，是幸福；若有人共鳴，便是幸運。
Senior Editor
迷你手袋精緻而時尚，但每個女人都需要一個實用Tote Bag，上班時要能容納Note Book，去健身房時放入運動衫、毛巾、化妝包，去沙灘時能裝入泳衣、太陽眼鏡。近年健康的運動生活成為主流，各品牌包括Chanel、Saint Laurent、CHLOÉ、Dior等，都適時地推出實用又時尚的XL Tote Bag以迎合女士們的需要。大袋潮流又回來了！
XL Chanel 22
在 Instagram 查看這則貼文
今年Chanel熱賣款Chanel 22手袋主打方便及大容量，繼推出迷你尺寸及背包款後，再推出了46cm乘46cm的大尺寸。若你與Chriselle Lim一樣有一副好身形，以大尺寸手袋搭配夏日簡约貼身穿搭，更具時尚感。
Dior Book Tote
Dior Book Tote自推以來得到眾多名人喜愛，已成為品牌的經典手袋系列，每年推出的新顏色及花紋都帶來驚喜。
下一頁：Saint Laurent XL Tote Bag
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動