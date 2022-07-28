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28/07/2022

XL手袋潮流回歸！Chanel、Dior、Saint Laurent紛紛推出特別款！上班、做Gym實用又型格！

#CHANEL #時尚單品 #DIOR #Fendi #手袋 #Balenciaga #Chloé #Saint Laurent #Fashion Item #Tote bag
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Text: Charlotte Tsui Photo: Matchesfashion、品牌圖片

　　迷你手袋精緻而時尚，但每個女人都需要一個實用Tote Bag，上班時要能容納Note Book，去健身房時放入運動衫、毛巾、化妝包，去沙灘時能裝入泳衣、太陽眼鏡。近年健康的運動生活成為主流，各品牌包括Chanel、Saint Laurent、CHLOÉ、Dior等，都適時地推出實用又時尚的XL Tote Bag以迎合女士們的需要。大袋潮流又回來了！


XL Chanel 22

 

 
 
 
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　　今年Chanel熱賣款Chanel 22手袋主打方便及大容量，繼推出迷你尺寸及背包款後，再推出了46cm乘46cm的大尺寸。若你與Chriselle Lim一樣有一副好身形，以大尺寸手袋搭配夏日簡约貼身穿搭，更具時尚感。


Dior Book Tote


　　Dior Book Tote自推以來得到眾多名人喜愛，已成為品牌的經典手袋系列，每年推出的新顏色及花紋都帶來驚喜。

 


MEDIUM DIOR BOOK TOTE
$26,500


下一頁：Saint Laurent XL Tote Bag

 

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