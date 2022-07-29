Summer White Dress：高貴、時尚又舒適！Slip Dress、Cotton Poplin、Knitted Dress，3款白色連身裙推介，感受清爽夏日

夏天可以說是一年中最好的部分，它給人滿滿的活力，讓人聯想到度假、沙灘、遊玩，即使在炎炎高溫中依然感受到莫名的興奮感。若不想難耐熱浪阻擋遊玩的好心情，不妨穿上白色連身裙，並選擇透氣的棉麻布料，在視覺、觸覺上都讓人感到涼爽。白色是一種最簡單，卻最大方的顏色，一件白色連身裙既有小女生的清甜，又有不做作的摩登，這經典Item永遠不會失手。

透氣、輕盈的泡泡襯衫裙

Cotton Poplin

今年在時尚街拍出鏡率最高的要說算襯衫質地的白色連身裙，質感輕盈又硬朗，就如棉花糖般，撐起了硬朗的輪廓，不會貼在身上，讓空氣能自由穿梭。皺折的裙擺設計及隆起的泡泡袖子為造型帶來一絲浪漫氣氛。