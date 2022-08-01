過一個充滿運動時尚的夏日！Blink Blink背心、編織袋、新款穆勒鞋，Prada三款不能錯過的時尚單品

高溫下，空氣粒子的躁動與活躍為夏日拉開了序幕，帶來活力十足的一面。若特別喜歡滿富運動感穿搭的你，除了一系列瑜伽衫和運動衣外，帶著時尚氣息的品牌單品是不錯的選擇。今次，和大家一起看看Prada今季的一些夏日時尚單品，只要小小點綴，簡約配搭，就能在夏日穿出時尚感。



#1 Prada Tank Top



背心是夏日的必備，而今個夏季，有不少時裝品牌在秀場亮相時，就少不了一件白色的背心。如走極簡工裝路線的Bottega Veneta、稍稍女性化的Chloé、加入透視元素的sacai、以及連身裝的Jacquemus等，當然，還有Prada。簡約的設計下，只有一個標誌性logo在背心中間。若覺得白色背心不夠特別，可以留意先前大熱的花生劇《璀璨帝國2》中，Fashion Icon Jaime Xie身穿的一件Prada Bra Top背心，這件透視的背心鑲滿水晶，不用在陽光底下已經閃閃發亮，短身的設計更顯腰線，她配以帶休閒及運動風的黑色短褲和黑色長靴，集活力與時尚於一身。



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