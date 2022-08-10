消費券2022：網購平台SSENSE、TWIST、Lane Crawford春夏大減價！Burberry、Fendi、Prada大牌與小眾設計品牌有折！快入手心水靚包！

對香港人來說，除了最新「3＋4」檢疫安排消息公布，另一樣令人在下雨天提起勁的事，就是新一期消費券到手！雖然今次電子消費券分兩期派發，令不少人都未有太大意欲購物，反而決定在日常生活中消費，但對於各位愛美的女生，有了「零用錢」、「閒錢」就當然有藉口要買包包！為大家介紹3個網上購物平台減價優惠，由Burberry、Fendi、Prada等大牌，到A.P.C、MM6 Maison Margiela及Jil Sander等小眾設計品牌都有減價，不容錯過！

TWIST：線上線下大減價

適逢新一期消費券派發，TWIST由今個星期開始於各大分店推出春夏折扣優惠，而TWIST eShop亦同步進行，Burberry、Bottega Veneta、Fendi、Prada等大牌都有減價，不少經典靚款靚色更低至6折，想入手新手袋的話，就快點看看有沒有心水！

Prada Small Saffiano Leather Prada Panier Bag

Prada近年隨著時尚界的復古熱潮而再之興起，帶有Vintage味的款式更是時尚迷的最愛，例如這款 採用Saffiano皮革製作的迷你Panier Bag，配上灰粉簡約時尚配色，輕易襯出低調型格的造型。

Burberry Leather TB Shoulder Bag

近年Burberry作品牌改革並決心打入年輕時尚界的市場，TB Logo系列就變成了新一代IT Bag，這款腋下單肩包以堅挺的小牛皮製成，Warm Tan啡棕配色與手袋中央的TB Logo金屬扣，兩者配襯出特有的復古氣息，甚有中古手袋的感覺。

Fendi Mini Sunshine Shopper 斜揹包

膚粉紅色的袋身，袋中央的「FENDI」字樣印花，再襯上琥珀紋手提，這個Mini Sunshine Shopper迷你手包，雖然外型嬌小卻精緻玲瓏，如果你近來都迷上了Fendi的低調奢華風，平日又喜歡休閒時尚造型，不妨考慮一下！

Bottega Veneta Cassette 迷你水桶袋

Bottega Veneta的編織皮革Cassette系列，連編者也是粉絲之一，比起其他Crossbody款式，這個迷你水桶袋款更顯可人的少女感，雖然像是「小廢包」，但容量絕對不算小，出席周末愉快約會最適合！

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