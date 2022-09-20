英女王御用手袋品牌：Launer London！媲美Hermès？專一用足50年，擁有超過200個！手袋憑甚麼獲英女王垂青？

英女王伊利沙伯二世是一個很專一的人，對愛情是，原來對手袋亦是。當她認定了一個品牌，竟然可用足50年！任何場合、活動總是挽著最愛的手袋，更瘋狂的是同一個品牌，她居然擁有超過200個手袋！到底這個品牌有甚麼吸引到英女王呢？



這個手袋品牌就是來自英國、歷史悠久的Launer London。作為皇室愛用品牌，Launer比較低調，較少宣傳，因此它的名聲可能不及Louis Vuitton、Chanel及Dior那麼為人熟知。但是直至今日品牌依然採用人手製作，每個手袋均由師傅一針一線細心打造，與Hermès可以媲美，絕對是被時尚圈低估的高級皮具品牌。



英女王與Launer London之緣



Launer London由Sam Launer於40年代於倫敦創立，以細緻工藝、高品質皮革出名，它於 1968 年獲得皇家授權，直至今日。英女王與Launer London在1950年「遇上」，英女王的母親伊利沙伯王太后很喜歡這個品牌，送了英女王一個Launer手袋。自此，英女王便對它一見鍾情，成為她的御用手袋，一用就是50年；而她每年都會購買5個訂製手袋，她一生擁有超過200個Launer手袋！品牌的執行長Gerald Bodmer說，英女王一直收藏著她第一個由王太后送她的Launer手袋，十分長情。

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這英國品牌由女王作為代言人，自然也沾了不少名氣和冠上光環。英女王曾在2011年威廉王子與凱特王妃的世紀婚禮上，穿鮮黃色禮服配上一個精緻的白色Launer London手袋，讓全世界的觀眾都紛紛詢問女王手袋品牌，該品牌也在當時瞬間爆紅。除了女王，皇室中還有不少該品牌的用家，包括戴安娜王妃、王太后，還有康沃爾公爵夫人。



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