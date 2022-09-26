這個秋天穿上Cashmere吧！超模Gigi Hadid自家輕奢針織品牌！輕柔舒適、簡約百搭，價格還很親民！

超模兼時尚Icon Gigi Hadid剛推出自己的針織品牌——Guest in Residence。品牌在九月中旬推出，正好趕上初秋的針織季節！由Gigi Hadid自己擔任品牌設計師，並將自己的喜好加入了針織設計內，相信一向喜歡她品味的粉絲們會感到驚喜！品牌最特別的是全部針織都採用高級的面料——Cashmere茄士咩，奢華舒適兼備，同時打造輕奢的簡約時尚。

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Guest In Residence

為甚麼叫Guest In Residence？每個人很注重自己的家、住所，即使外出旅遊亦會細心選擇舒適的酒店。Gigi Hadid解釋，我們的身體就像是居住在衣服裏面的人，一件舒適的衣服對我們的身體十分重要，但不少現代人往往過於重視外在款式，而忽視了衣服質量及舒適度。

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採用100% Cashmere打造輕奢侈風格

說起昂貴的物料，不少人第一時間都會想起Cashmere，柔軟質感、絲滑的垂度，無論人造材料如何模仿，卻難以倒模出山羊毛天然的高級感。不過這種天然物料在現在愈見愈少，為了減省成本，很多品牌都以人造材質代替，讓Cashmere變得更加遙不可及。

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Gigi Hadid想念以前那柔軟、親肌膚的感覺質感。她回想到，十幾歲時第一次自己搬到紐約居住，父母給她一件媽媽曾穿過的Cashmere毛衣，柔軟、舒適，而且很耐穿。當時她十分珍視那件禮物，充滿回憶。

那Guest In Residence的毛衣昂貴嗎？作為奢侈面料來說，品牌的價格很親民，一件毛衣大約在港幣$1,500至$2,500之間。一件能可持續穿著、讓身體「居住」舒適的Cashmere，這個價格很平易近人！

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