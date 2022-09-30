消費券又來了！即睇Loewe 2022秋冬手袋系列：Goya Puffer 、Bracelet、Puzzle Hobo新袋款推介！經典Hammock及Puzzle新配色新尺寸，一秒心動！

今個周末的長假期適逢新一期消費券派發，各位時尚迷、手袋控最近有沒有找到最新心水？Loewe剛公布的2022秋冬手袋系列，不但有由經典手袋演變出的新袋款，亦為不少IT Bag創作出新配色及新尺寸，一定令你心動！

Goya Puffer亮面納帕小羊皮蓬鬆肩背包

今季新袋款中，編者一眼就愛上的，就是這款兼具可愛、型格及時尚質感的Goya Puffer。Goya Puffer的設計靈感來自去年新推出的 Goya Bag，以及當中的美學及關鍵細節元素，Goya Puffer採用鵝毛襯墊，為本來正正方方的手袋外型，帶來了新的感官和觸感，同時不會有臃腫累贅的感覺，備有可拆卸的金屬甜甜圈鏈帶，方便各式佩戴方式。

Flamenco亮面納帕小羊皮蓬鬆肩背手拿包

Flamenco手拿包自1970年代就問世，其抽繩收緊設計採用了Loewe標誌性的打結，即使外型輪廓簡潔，亦可滲透出淡雅質感。而今季新的蓬鬆版本，採用閃面納帕小羊皮製成，並具有鵝毛羽絨，漲卜卜的，為具成熟知性的手袋添上一點可愛感；並配有一條可拆卸的背帶，一側飾有LOEWE立體壓紋，背面則飾上Anagram。

Puzzle Hobo Puffer亮面納帕小羊皮蓬鬆肩背提包

你是Puzzle Hobo Bag的粉絲嗎？去年推出的Puzzle Hobo，為經典Puzzle Bag款式改革了寬皮肩帶，並添上由Hobo Bag帶出的復古率性感覺，迎合輕鬆舒適的街頭時尚。今季的Puffer版本，則加入了小羊皮襯墊，雖然Puzzle的標誌性七巧板圖案變得沒以往的明顯，但手袋輪廓則依舊時尚。

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