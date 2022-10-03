超模Hailey Bieber以慵懶中性風格成為街拍焦點！這個秋季學她穿上慵懶Athflow風格吧！

運動休閒穿搭Athleisure已經在時尚圈興起許多年了，而近年又興起了Athflow的時尚風格。它將Athleisure與Flow合併，是一種保留運動服的慵懶休閒之餘，同時營造出高級時尚優雅感的獨特風格。美国超模Hailey Bieber便常常以Athflow穿搭示人，成為了現時街拍最常出現的時尚Icon之一。她如何以Athflow穿出自己的特質，並在芸芸明星中脫穎而出呢？

抓住中性、簡約的關鍵詞

許多人可能是從街拍中認識Hailey Bieber，也有不少人認識她是因為她的老公Justin Bieber。Hailey幾年前還沒有鮮明的風格，她與不少女星或超模一樣穿上甜美、性感的裝束，不過因為她輪廓較深的五官，甜美風格並沒有讓她受到關注。反而與Justin Bieber約會後，她開始穿上與Bieber相襯的情侶穿搭，發現中性、闊版的衣服與她的五官更配，成為了她別樹一格的風格，讓她在一眾甜姐兒、性感名模中更突出！

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Hailey如何搭配出現時的潮流的Athflow穿搭呢？原來她有這3個必勝單品！

下一頁：#1 闊版西裝、外套，增添瀟灑感