秋冬換季！跟BLACKPINK Jennie、Liza潮著Cardigan！3種穿法、款式令婆婆單品立變時尚穿搭

秋季時節是一年之中氣溫最舒適的時間，冷暖適中，又沒有春夏令人難受的濕氣。不過，話說回來，不冷不熱的天氣，穿甚麼衣服都讓人頭痛！編輯推薦這件秋季法寶——Cardigan，夏天衫外披一件，毋須刻意換季，十分方便。不過，經典的開襟外套一不留神就會穿出老套的「婆婆味」，或者沉悶的OL風格；如何跟上潮流、舒適又時尚？不如參考一下女星們的初秋造型吧！

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同色針織外套套裝

以同色調的開襟外套搭配同一顏色的內搭，和諧的顏色看上去更舒適、簡約，還能為穿搭巧妙地增加層次感！這個穿法絕對是繁忙上班族的恩物，毋須任何穿搭技巧，賴床的日子用五分鐘就能出門，依然時尚度滿分。

今年更流行馬卡龍色的開襟套裝，薰衣草紫、牛油果綠及天藍色都是熱門的選擇。BLACKPINK成員Jennie穿上一身檸檬黃色的開襟套裝，鮮艷的顏色讓整個人更有活力，更突出。

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