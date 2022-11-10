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10/11/2022

秋冬必備修腿及膝靴：Hermès、Dior、CHANEL時裝騷熱捧，以輕柔服裝搭配出時尚對比！

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　　今年秋冬季流行甚麼鞋款？我們在時尚騷看到不少及膝靴子，包括Hermès、Dior、Chanel等品牌都設計了這款有型靴款。今年流行的款式不如早幾年的針織及膝靴子，緊緊地包裹小腿露出貼腳的線條，反而擁抱針織科技還未發達的70年代復古款式——簡單的直筒，也有些設計特意擴大靴筒、甚至添加金屬、皮革帶等設計元素，將單品變得更狂野、型格！對沒有模特般長腿的女士們來說這是個好消息，以靴子遮蓋隆起的小腿肚，露出瘦削的膝蓋，秋冬季無需刻意減肥也能穿上短裙！


Fendi：薄紗配襯硬朗皮靴


　　Fendi的設計總監Kim Jones總將Fendi姐妹作為設計靈感，她們的穿著正正反映著那群買得起奢侈品牌女性的品味。但Kim Jones不止於此，更將她們喜愛的元素升級！這次時裝騷上展出了不少薄紗設計，若隱若現的輕透薄紗、圓弧的荷葉邊及柔和的顏色搭配，展現出女士們浪漫而溫柔一面；硬朗的皮革、直筒的設計，展現女士們硬朗一面。這個配搭十分有趣，同一種顏色，以截然不同的質感製造一軟一硬、一透一實的對比！

 


下一頁：Chanel時尚雨靴

 

 

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