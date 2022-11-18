高顏值「星二代」各有個性！穿搭風格見微知著！享受媒體名牌追捧、低調活出獨特自我，你喜歡哪一種？

不少高顏值的明星父母，他們的女兒也長大了，到了發展事業的年紀。不知是否與優良基因有關，明星父母無論樣貌、氣質或是演技，往往都會「遺傳」給下一代，讓人期待這些星二代都會進身娛樂圈。加上圈中父母的指點，這些星二代總能比普通人更快地走上成名之路，名副其實贏在起跑線。不過，同樣是「星二代」，個性各不一，有的會順著父母的引領入行，有的卻不甘願活在父母的名聲下，寧願自己跌跌碰碰，闖一番事業，也有人喜愛低調生活。即管看看幾位嶄露頭角的星二代，她們的生活和時尚品味！

最美星二代穿搭「太貴氣」？邱淑貞女兒沈月

每次說起星二代，不可不提的就是邱淑貞的女兒沈月了。沈月遺傳了媽媽的美貌，被譽為「最美星二代」，是傳媒爭相報道的焦點人物。她是邱淑貞與富商沈嘉偉的女兒，兩人共育有3名女兒，沈月是大女兒，樣子長得十分甜美，簡直是年輕版的邱淑貞！

近年，她走進模特圈，所以時尚資源十分豐富，無論Chanel、Dior及Valentino等品牌都爭相贊助。從她的Instagram不難發現她喜歡甜美、仙氣、名貴的衣服，例如Chanel經典的Tweed毛呢外套、Valentino的仙氣連身裙及Dior套裝等等。她的穿著雖然十分貴氣，不過穿搭容易落入俗套，沒有自己的風格。規矩的穿上品牌的整套搭配，讓她看起來有種貴婦的感覺，比真實年齡成熟很多。作為星二代加模特兒，觀眾會期待她能漸漸建立自己的時尚品味，讓穿著更有自己的風格！

在 Instagram 查看這則貼文 AYLA @yuetyuetxx）分享的貼文

在 Instagram 查看這則貼文 AYLA（@yuetyuetxx）分享的貼文

在 Instagram 查看這則貼文 AYLA（@yuetyuetxx）分享的貼文

下一頁：貼地鄰家女孩：關禮傑女兒關楓馨