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25/11/2022

Black Friday黑色星期五優惠又來了！網購平買名牌手袋、衫褲、鞋！Farfetch、SSENSE超多名牌低至半價再折！小資女必睇Shopbop、W Concept韓國秋冬裝

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Text: Tiffany Chan；Photos：品牌圖片

　　來到11月尾，一年一度的Black Friday黑色星期五優惠又來了！由美國感恩節引發的大型網上購物盛事，對於安坐家中的香港時裝控來說，也是不能錯過的大日子！以往只限一日的Black Friday近年已延長至Cyber Monday，即是下星期一，不過當然「優惠無限、筍貨有限」，想購買心水時裝好物，事不宜遲！為大家推介幾個購物平台，不論是歐美還是日韓品牌都有，心動不如行動！

 

Farfetch：過千牌子低至半價、再額外8折！

 

Farfetch是每年Black Friday絕對不能錯過的網上購物平台，網站本身已有長期設置的折扣優惠區，不時上去也許能找到好物，到了Black Friday優惠更是再加碼，平台中大大小小過千牌子的產品，由衣服、手袋、鞋履到飾物都低至半價，現在還有額外8折優惠，若然尋找到心水真的不要忍手了！

 

Balmain Ely crossbody bag $15,330 （可享額外8折）

 

Self-Portrait button-front knitted top $1,750（可享額外8折）


Tod's chain-detail leather loafers $4,270 （可享額外8折）

 


Stuart Weitzman Tieland 85mm thigh-high boots $4,915 （可享額外8折）


下頁繼續睇 SSENSE 精品！

 

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