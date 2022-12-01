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01/12/2022

氣溫急降保暖必備！10款名牌頸巾推薦！除了LV、 GUCCI、Burberry老花圖案， Acne Studio、CELINE、LOEWE都是潮人之選？

#秋冬 #Burberry #DIOR #Louis Vuitton #圍巾 #LV #Gucci #Celine #名牌 #時裝 #LOEWE #Editor’s Pick #時尚 #Acne Studio #Trendy Items #頸巾
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Text: Tiffany Chan

　　來到12月，天文台終於帶來氣溫下降的「入冬」好消息，即使香港寒冷日子不算多，頸巾也是時尚造型中少不了的經典秋冬單品；對於已經29＋1的女士來說，「護住條頸」更是保暖養生重點。頸巾、披肩比手袋、衣服更易入手，今次為大家介紹10款名牌頸巾，在尋找秋冬心水獵物的話，不妨多添一條，畢竟頸巾永遠都唔嫌多。

 

當經典老花遇上街頭浪漫：Louis Vuitton、Gucci


　　這款Louis Vuitton的Game On圍巾，雙色雙面設計夠實用易襯搭，兩面都綴滿LV經典Monogram印花圖案，中間更加入少量愛心圖案作小彩蛋，而且尺寸寬大並綴有長流蘇飾邊，方便配襯各款日常造型，奢華的山羊絨毛和浪漫粉色調則增添柔美時尚魅力。



Louis Vuitton Game On 圍巾 #沙色 $8,150
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　　除了一貫的經典浮誇奢華，圍巾這款冬季保暖實用單品，更適合貼地親民的街頭風格設計；LV Essential圍巾則以加闊間距及加大尺寸，來重塑品牌經典的Monogram圖案，締造出煥然一新的時尚感覺。LV Essential圍巾以保暖的羊毛精心編織而成，綴以Louis Vuitton標誌和流蘇飾邊等細節，休閒風格的配飾適合配搭日常造型，比較中性的設計更是情侶款不錯的選擇。



LV ESSENTIAL 圍巾 #淺灰色 $4,500
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　　若然你比較喜歡輕薄又保暖的Monogram圍巾，Gucci這款羊毛絲質圍巾就適合你。羊毛絲質圍巾綴以大型品牌傳統GG圖案，較大間距亦使觀感更順眼，配上米色/棕色的雙面配色，中色調由秋冬至下年初的春季都適用，輕鬆襯搭出輕奢華造型。



Gucci GG羊毛提花絲質圍巾 #米色／棕色  $4,500
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