Pantone 2023年度色Viva Magenta 萬歲洋紅登場！被形容為「握緊戴上絲絨手套的拳頭」的色彩，散發女性自由力量！聖誕、除夕派對穿搭推薦！

每年12月,彩通色彩研究所Pantone Color Institute皆會發表下一年的年度代表色(Color of the Year),而Pantone 2023年度色也登場了,就是代表活力與勇氣的「Viva Magenta 萬歲洋紅」!從珍貴的天然染料「胭脂紅」延伸,以大自然紅調色澤作為靈感的萬歲洋紅,保留了大紅色的大膽與熱情,同時添加了一點優雅神秘的紫調,Pantone將其形容為「戴上絲絨手套的拳頭」(fist in a velvet glove),剛中帶柔的色彩帶有激發靈感的力量。

