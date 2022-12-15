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15/12/2022

Pantone 2023年度色Viva Magenta 萬歲洋紅登場！被形容為「握緊戴上絲絨手套的拳頭」的色彩，散發女性自由力量！聖誕、除夕派對穿搭推薦！

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Text: Tiffany Chan

　　每年12月，彩通色彩研究所Pantone Color Institute皆會發表下一年的年度代表色（Color of the Year），而Pantone 2023年度色也登場了，就是代表活力與勇氣的「Viva Magenta 萬歲洋紅」！從珍貴的天然染料「胭脂紅」延伸，以大自然紅調色澤作為靈感的萬歲洋紅，保留了大紅色的大膽與熱情，同時添加了一點優雅神秘的紫調，Pantone將其形容為「戴上絲絨手套的拳頭」（fist in a velvet glove），剛中帶柔的色彩帶有激發靈感的力量。

 

 
 
 
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　　充滿活力的Viva Magenta，在即將來臨的年末及聖誕派對中，讓你以大膽色調為造型注入力量，也提升歡樂氛圍，迎接美好的2023年！為大家推薦幾個萬歲洋紅穿搭好物，給你一點party dress頭緒！

 

 
 
 
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從飾品、手袋著手點綴單調造型

 

　　想襯搭出亮色造型，最簡單直接又實用的穿搭方法，當然是從飾品著手，不論是鞋子、帽子或手袋，或是冬日最常用的圍巾及絲巾，都可以令整體造型變得更加亮麗。將造型聚焦於一個Viva Magenta紅色調單品上，其餘的衣物則建議以素色為主，才可使造型更具時尚魅力。

 

 
 
 
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