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19/01/2023

CNY2023：拜年怎樣穿？從黃智雯、倪晨曦、蔡卓妍的「紅人」穿搭中偷師！減齡、時尚、節日氣氛Up！

#農曆新年 #Mix & Match #Celebrity Style #黃智雯 #倪晨曦 #蔡卓妍 #新年穿搭 #2023新年 #拜年穿搭 #2023Lunar New Year
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Text: Charlotte Tsui

　　農曆新年來了！限聚令放寬，相信今年新年將格外熱鬧，限聚令放寬，大家都更放心出外拜年。難得回復往年的氣氛，當然更加要好好打扮一番！其實女明星出席活動、甚至平日的裝束都很適合作為拜年裝束的參考。想有節日氣氛，卻害怕與「老套」二字掛鈎？不妨從「紅人」衣著中偷師！

 

大紅毛衣：休閒不失搶眼

 

　　要說到最百搭的拜年單品就是一件紅色毛衣，隨意地搭配衣櫃中的外套及褲子，無論是休閒的牛仔褲、減齡的短裙或者型格的黑色皮褲都是得體的拜年穿搭。在毛衣選擇上，闊版剪裁讓造型更休閒、隨性，即使脫下外套依然能獨當一面；好身材的女生可以挑選貼身版型，加上外套打造層次感造型。

 

　　蔡卓妍的露肩紅色毛衣設計特別，配上現時流行的闊腿牛仔褲，整個穿搭十分潮流。而黃智雯穿上闊版紅色毛衣，搭配減齡的白色紗裙，這個穿搭要小心整體會感覺臃腫，可以像她一樣聰明地露出肩膀，或者露出自己身形纖瘦的地方，例如腰部或者腳眼。薛凱琪則穿上貼身的條紋紅色上衣，搭配富個性的深紅皮褸及短裙，十分有型！

 

 
 
 
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下一頁：桃紅色穿搭：性感有性格！

 

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