Fashion
Fashion News Trending Items Mix & Match Celebrity Style Shopping Guide Brand Story

02/02/2023

大劉才是真正愛馬仕迷！劉鑾雄拍賣價值超過$1,600萬Hermès手袋珍品！最貴$200萬鑽石白金扣鱷魚皮Birkin，會是你的Dream Bag嗎？

#手袋 #拍賣 #鑽石 #Hermes #愛馬仕 #白金 #名牌 #劉鑾雄 #Kelly bag #大劉 #Birkin Bag #Convoyeur Bag
  • 收藏文章
Text: Tiffany Chan

　　哪個女生不想擁有一個奢華生活標誌 - Hermès手袋？香港富豪「大劉」劉鑾雄，其實可能比女人更愛Hermès！劉鑾雄除了古董瓷器、中西名畫、雕塑、珠寶及名酒等，也愛收藏Hermès限量版手袋，更被譽為世界級的Hermès手袋收藏家！他最近罕有將其中一小部分手袋珍品「割愛」，在蘇富比舉行的「收藏之道 ：劉鑾雄珍藏絕品手袋（第一部分）」網上拍賣活動，慈善拍賣出77個名牌手袋，當中包括估價高達$200萬港元的鑽石白金扣鱷魚皮Birkin手袋，以及其他大大小小的限量版手袋，合共估價高達$1,631萬港元！我們這些「平民」即使「睇到買唔到」，不妨也一同感受一下那夢想中的奢華！

 

香港富豪「大劉」劉鑾雄與太太甘比

（Source／Internet）

 

　　蘇富比近日公開今次慈善拍賣的部分珍品，76件Hermès手袋當中，包括來自時裝界傳奇人物 Jean-Paul Gaultie的設計，2005年首次亮相的限量版 Shearling Teddy Kelly 35，配上烏木色Barenia小牛皮裝飾，更顯永恒優雅時尚。

 

 

　　Jean-Paul Gaultie的另一款限量版 So Black Kelly 35，也是不少女生夢寐以求的手袋，來自2010年秋季時裝展，採用了PVD電鍍技術，使手袋超現代的時尚感再提升。

 

 

　　另外，不少女士視為「Dream Bag」的Birkin Bag，在今次拍賣中就共有6款不同尺寸和顏色的柏金包，全部都貴氣典雅。最有睇頭也擁有最高估價的，就是2006年出產的Hermès牛仔藍色啞光灣鱷皮25公分Birkin Bag鑲滿鑽石，鎖頭由約68.4克18克拉白金組成，並鑲嵌有40顆白色圓形明亮式切割鑽石；袋身的金屬扣上則鑲嵌了200多顆鑽石，總重約10克拉，價值連城，估價也高達2百萬港元。

 

 

　　而同年出產的桃紅色、黑色及寶藍色30公分鱷皮Birkin Bag，同樣配上18K白金及鑽石配件，估價也達60-70萬港元。

 

 

下頁繼續睇最貼地之選！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

You May Also Like

#手袋 #拍賣 #鑽石 #Hermes #愛馬仕 #白金 #名牌 #劉鑾雄 #Kelly bag #大劉 #Birkin Bag #Convoyeur Bag
More on Fashion

Unwrap yourself a joyful Season!
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapWineRecipe
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk