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23/02/2023

Clockenflap音樂節回歸！以牛仔、薄紗連身裙、飾物營造部落風穿搭，迎接熱鬧狂歡時刻！

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Text: Charlotte Tsui

　　在疫情中大眾樂迷沉靜了好一陣子，事隔3年Clockenflap終於回歸！難怪門票一推出馬上被搶購一空，相信不少人都已經準備好盡興狂歡！想好好享受音樂節，除了了解當日出騷的音樂人，提前「溫書」外；當日的Outfit亦相當重要，不妨乘機打扮一番，增加氣氛！


　　正好近日天氣回暖，到3月是舒適的暖春季節。脫下外套，換上輕便、個性的音樂節穿搭，展示一副好身形吧！編輯參考美國的Coachella音樂節的裝扮，總結出這4個出彩的穿搭Tips！


百搭又方便！時尚休閒的牛仔單品


        如果你不想刻意為音樂節置裝，那一件牛仔單品，例如闊腿牛仔褲或闊版牛仔外套，就具備了休閒、街頭的音樂節Vibes。在休閒裝束上佩戴一些飾品，例如項鍊、太陽眼鏡等，為休閒裝束添加型格元素。


      牛仔雖然給人休閒的感覺，但它也是不朽的時尚元素，破洞設計、刺繡、漸變色等等，都能讓人看出你的時尚品味。若想穿搭得更潮流，不妨將同色牛仔疊加來穿，牛仔外套、牛仔上衣及牛仔褲，將效果疊加，打造多層次的穿搭。

 


Source / Popsugar

 


Source / Pinterest

 


Source / Edition

 


Source / Who Wear What

 


Source / Refinery29


下一頁：優雅仙女感覺薄紗長裙

 

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