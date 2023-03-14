亞洲電影大獎搶眼紅地毯造型！梁朝偉、劉嘉玲完美Couple Look！林明禎、王丹妮、廖子妤展現健康性感女神風

第16屆亞洲電影大獎（Asian Film Awards）在3月12日於香港九龍西九文化區，香港故宮文化博物館內舉行，在香港疫情後回復正常的首個國際電影界盛事，頒獎典禮雲集亞洲電影界精英，得獎名單令人驚喜又感動，紅地毯造型也成為了注目焦點，一起來回顧一下各個帥氣又性感美麗的造型。



亞洲電影大獎聯同贊助商盛泰國際，首次頒發AFA X STI紅地毯最佳著裝大獎，得獎者是來自日本阿部寬。他一身黑白西裝，襯上招牌鬚根及微亂髮型，型格「佬味」特濃，不論男女都被他迷倒！

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情侶造型天花板 – 梁朝偉、劉嘉玲



當晚踏上紅地毯的眾多藝人組合中，最受矚目的當然是梁朝偉和劉嘉玲的黑白配。梁朝偉的黑色裇衫、Bow Tie、西裝外套上身看似平凡，下身的寬鬆休閑褲及波鞋，則展現出他那從容自若的自信；而身為頒獎嘉賓的劉嘉玲，雖然造型玩味沒有丈夫般濃，閃亮單肩晚裝及妝髮都一如以往的高貴美麗，只是將Clutch換成手挽包再掛在肩上，就能馬上添上周末約會感，couple look也更和諧甜蜜。

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