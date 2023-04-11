東京尋寶！3間東京必逛中古二手精品店推介！Chanel、Hermes、LV 經典款甚至停產款都有！

要買名牌手袋，除了到歐洲旅遊退稅掃貨，到日本入手中古精品也是不少小資女的選擇，自用之餘有時更會入到升值產品，「回鄉」旅行時當然不能走寶！三年疫情過後，東京都變了不少，今次為大家update一下三間必逛的中古二手精品店，看看哪些是明人女星都愛逛，哪些又是本地人的推薦！

題外話，購買中古或二手名牌手袋前，很多人最大關注都在於手袋的真偽，而在日本購入相信則可令你更安心，因為在日本的正規中古店一旦發現有售賣假貨的情況，將會處以巨額罰款、刑事拘留甚至吊銷執照等刑罰，後果非常嚴重，而大多數中古店都有專業品牌鑑定師，所以正規及連鎖型式的中古店，各款美品都有正品保證，不用擔心！

表參道 Vintage Qoo Tokyo：超有名國際化中古店，袋款超齊全！

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有研究過日本東京中古店的話，相信都對 Vintage Qoo 這個名字不陌生。Vintage Qoo發展規模愈來愈大，今年初更於表參道神宮前開設了兩層高的新店，手袋、小型皮具、鞋履、衣服、飾品等統統都有，店內擺設亦特別講究，古著迷（尤其是Chanel迷）真是不能不去朝聖一番。

Vintage Qoo的價格在日本中古店來說，其實不算特別划算，但勝在規模大、產品款式夠齊全，即使是同一款式或同一個特別系列，也不只一件貨，讓顧客慢慢挑選心頭好。而且，除了實體店，Vintage Qoo更設有中文官方網站，提供購買並設全球郵寄，加上不時會有限定折扣優惠，即使不在日本也能輕鬆買到日本中古精品！

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Vintage Qoo Tokyo

地址：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前５丁目２−６

營業時間：12:00-19:00 不定休

查詢：Vintage Qoo Tokyo



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