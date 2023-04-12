消費券又來了！時尚迷最愛： Hermès、Chanel、Dior、Gucci！10款$5,000以下2023春夏最新飾物推介！

本年度的第一期電子消費券將於4月中發放，對於各位愛美的女士來說，有了這筆「零用錢」加上上月的花紅及雙糧，除了可以食餐好，當然也要尋找「獵物」好好犒賞自己。今次的電子消費券一樣共有$5,000元，今次就來盤點一下10款 Hermès、Chanel、Dior、Gucci最「啱budget」的飾物，有耳環、手鏈、頸鍊，更有超抵買Dior戒指套裝，絕對是入手好時機！



Hermès：小資女必入手！



Hermès 鍍玫瑰金As de Coeur墜飾頸鍊



談到名牌，第一時間當然聯想起Hermès愛馬仕，雖然Hermès手袋的入手價的確不低，但若然想擁有「人生第一個Hermès」的話，飾物就是不錯的選擇。首先推介這款鍍玫瑰金As de Coeur墜飾頸鍊，As de Coeu鏤空心形墜飾的設計靈感源自品牌1951年的鏤空心形金屬細節腰帶設計，墜飾頸鍊結合Swift小牛皮和鍍玫瑰金金屬配件；優雅鏤空心形金屬牌以珠飾鑲嵌裝飾於皮革之上，彰顯銀匠大師與皮件工匠的精湛工藝。



Hermès漆面牛角H Equipe耳環



想買「H」耳環的話，除了金屬系列，這款漆面牛角H Equipe耳環也是不錯的選擇。「H Equipe」系列採用牛角和木材打造而成，以圓圈環繞呈現愛馬仕品牌標誌性「H」字樣，締造如盾徽般的視覺效果；配合漸變漆面和糖果色調color blocking配搭，演繹色彩與材質的和諧，既時尚又能體現Hermès的經典優雅氣質。







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