擺脫刻板形象！5款春夏百搭西裝穿搭推薦！混合時尚、休閒與正式感，上班、約會都適合！

春夏季剛開始，天氣依然乍暖還寒，能一次過展現中性型格和知性美的西裝外套，就是最好的時尚穿搭單品。可是西裝外套總是給人感覺正式莊重，作為上班服固然適合，其實利用不同單品塑造出不同風格的配搭，不論是日常上班造型或是休閒穿搭都同樣搶眼好看，馬上看看以下5款推介的西裝外套穿搭法則。

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長西裝外套 X Crop 上衣 ＝ Y2K慵懶性感風



第一個推薦的就是今年超流行的 Y2K 慵懶性感風，性感不一定要坦胸露臂，穿上Crop Top短版上衣，在腰間微微的露出腹肌線條，展現自信滿滿的健康性感一面，更具吸引力；除了純色Crop Tee，也建議選擇帶有大領口、綁帶或cut out剪裁設計的上衣，在低調之中帶出高質感細節。

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