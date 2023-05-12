產量大減！愈見珍貴！專家教揀日本Akoya珍珠！大小、光滑，還要看顏色、光澤！一個簡單方法揀出小燈泡

要為穿搭增添時尚感，當然少不了手鏈、頸飾、耳環等飾物。說到首飾，有人喜歡銀器、有人只愛鑽飾，同時亦有人鍾情於圓潤透亮、潔白無瑕的珍珠。說到珍珠，相信大家對來自日本的Akoya珍珠不會陌生，不過要挑選一顆好珍珠，原來也是大有學問。想了解珍珠，當然要請教專業人士。這次我們便邀請到來自日本珍珠品牌「Pearl FALCO」的主理人牧戶麻衣子小姐，向大家分享一下關於日本Akoya珍珠的小知識！

由牧戶家族創立的Pearl FALCO，至今已有近40年歷史，Pearl FALCO以日本養殖珍珠發源地伊勢志摩為基地，由專業職人和設計師生產各式的珍珠首飾，品牌款式有多逾4,000款！接手家族生意後，麻衣子小姐更嘗試走出日本，在亞洲各地定期舉辦Roadshow和Pop-Up Store，以及推出網店，推廣伊勢志摩的優秀珍珠。

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