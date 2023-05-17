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17/05/2023

除了手袋、珠寶也要保值！10大CHANEL入門級珠寶推薦：JENNIE代言標誌性菱格紋COCO CRUSH、經典小山茶花CAMÉLIA

#Chanel #珠寶 #戒指 #Trending Items #Mix & Match #Shopping Guide #Jewelry #項鍊 #首飾 #名牌 #耳環 #手鐲 #CoCo Chanel #山茶花 #頸鍊 #馬術 #Matelassé #Gadroons #COCO CRUSH #入門級CHANEL珠寶 #菱格紋圖案
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Text: Christy

　　自人氣韓團BLACKPINK Jennie和NewsJeans Minji紛紛成為CHANEL代言人後，品牌的受歡迎程度可說是直線上升級別，使不少小資女們都想入手一兩件CHANEL產品！厭倦了手袋包包的話，不妨考慮一下品牌的高級珠寶首飾，同樣時尚兼保值！這次就為大家推薦10大CHANEL入門級珠寶，快快記下來，看準時機入手！

 

COCO CRUSH ：$2萬樓下可入手標誌性菱格紋圖案！

 

　　刻紋切線、弧形飾邊、標誌性的菱格紋圖案……說到CHANEL的珠寶，相信大家都會第一時間想起COCO CRUSH系列。系列2015年推出，設計靈感源自Coco Chanel對馬術的熱愛，把馬術世界最具象徵的菱格紋（Matelassé），融入設計，寓意自由和無拘無束。

 

Source/ CHANEL

 

　　COCO CRUSH最Signature的，當然是戒指類別，工匠以俐落手法在黃金上劃出刻紋切線，圓潤俐落的線條，配以品牌的「Gadroons」弧形飾邊，為菱格紋圖案增添質感，最後以工匠人手拋光作結，盡顯細緻，增添知性美態；弧形飾的戒指更可以疊加，型格感up！

 

COCO CRUSH戒指（菱格紋圖案，纖巧，18K白金） $13,500

Source/ CHANEL

COCO CRUSH戒指（菱格紋圖案，小型款，18K BEIGE米色金） $23,500

Source/ CHANEL

 

　　如果手上的指環已經夠多，便可考慮手鐲、耳環和項鍊。系列的字母手鐲分別有「C」或「O」字選擇，拼起上來便是「COCO」，別具意義。手鐲設計簡潔，鍊帶同時設有多個調節環圈，可按需要調校長短，和伴侶一起戴，或是當情侶裝也no problem！

 

COCO手鐲（菱格紋圖案，18K BEIGE米色金） $14,100

Source/ CHANEL

COCO手鐲（菱格紋圖案，18K白金，鑲嵌鑽石） $19,500

Source/ CHANEL

 

　　項鍊吊墜以中空小球狀設計，表面刻有標誌性菱格紋圖案，低調高雅；鍊帶同時設有多個調節環圈，可按不同穿搭需要調校長短，不論是配襯夏日T恤，還是冬天用作毛衣鍊，亦有沒難度；而單耳環則用上了掛耳式設計，沒有鉤扣，像編者般沒耳洞的女生們亦能佩戴，加分！

 

Coco Crush項鍊（菱格紋圖案，18K黃金） $20,600

Source/ CHANEL

Coco Crush項鍊（菱格紋圖案，18K黃金）$25,500

Source/ CHANEL

Coco Crush單耳環（菱格紋圖案，18K白金，鑲嵌鑽石） $18,100

Source/ CHANEL

 

下一頁：把CHANEL經典山茶花戴在身上！

 

 

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