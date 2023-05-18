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18/05/2023

Effortless Chic：OL必備的3款鞋履，在時尚與隨性間，散發職場優雅魅力

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Text: Charlotte Tsui

　　上班造型總讓女生們頭痛，特別是一些要求穿著正式的工作，如何能穿著得體，讓老闆滿意，讓客人感到專業，卻又不失時尚感，讓自己穿得開心呢？很多女生都將心思花在衣服的選項上，殊不知鞋子才更提升一個人的品味與氣勢。穿上11寸高跟鞋如穿著Prada般的惡魔般的確很「架勢」，但腳趾也很受罪！編輯將會介紹3款衣櫥必備的時尚鞋履，營造時尚而專業的上班造型之餘，也不會如穿上11寸高跟鞋般辛苦。

 

優雅芭蕾舞鞋

 

　　芭蕾舞鞋在上年因為Miu Miu而重返時尚圈，相信會在今年春夏季延續熱度。至今，芭蕾舞鞋已經延伸出許多不同風格，方頭芭蕾舞鞋、綁帶芭蕾舞鞋以及經典款式將定義今季潮流。若你想嘗試特別風格，不妨挑選天鵝絨芭蕾舞鞋或者。今年，Chanel亦推出數款特別的芭蕾舞鞋，包括亮片質感、軟呢質感，顏色亦十分特別。

 

Source / Chanel

 

 
 
 
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　　不難想像，將芭蕾舞鞋搭配一條膝上長度的裙子打造淑女造型，或者搭配一件薄紗上衣及喇叭褲，營造Effortless Chic造型。

 

 
 
 
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