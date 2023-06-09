Fashion
Fashion News Trending Items Mix & Match Celebrity Style Shopping Guide Brand Story

09/06/2023

雨天穿出時尚感！百年品牌雨靴推薦：戴妃同款HUNTER、全人手製作AIGLE、皇家認證BARBOUR，雨季輕鬆出門！

#夏天 #Trending Items #Mix & Match #Shopping Guide #雨靴 #AIGLE #防水 #雨季 #下雨天 #Barbour #Hunter #雨靴推薦 #雨鞋推薦 #雨鞋 #百年雨靴品牌
  • 收藏文章
Text: Christy

　　雨季來臨後，即使如何做好被雨水弄得全身濕透的心理準備，看著那雙每天遭殃的鞋子，難得的好心情也被瞬間被趕走！想在雨季輕鬆出門，一雙能防水、又充滿時尚感的雨靴必不可少，以下為大家推介3大百年雨靴品牌幾雙時尚實用兼備的雨靴，雨天出門不用再怕！

 

HUNTER：戴妃同款Wellington長靴、聯乘限量版花朵鏈扣短靴

 

　　要入手一對功能性雨靴，相信大家也會第一時間想起英國品牌HUNTER吧！擁有百多年歷史的HUNTER以天然橡膠為原材料，設計出不同款式的雨靴，連戴安娜王妃亦曾在訂婚照片中穿過HUNTER的雨靴，有皇室加持，加上又集防水機能和時尚於一身，HUNTER的雨靴是不少女生於雨季的必備恩物！

 

Source/ Online

 

　　戴妃同款的Wellington長靴以全橡膠製作，就連靴子縫邊位同樣以橡膠封好，達至100％防水；直長型的雨靴亦能修飾腿型，小腿粗也不用擔心！除了日常款式，HUNTER早前更聯乘日本時尚三巨頭之一，川久保玲的弟子二宮啟同名品牌Noir Kei Ninomiya，推出限量版的花朵鏈扣短靴，在HUNTER的短雨靴上舖上二宮啟特色的連環元素花朵，型格感滿分。

 

Original Play tall rubber wellington boots $860 （Selfridges

Source/ Online

Noir Kei Ninomiya x Hunter floral chain-link boots $2,040（MyTheresa

Source/ Online

 

下一頁：AIGLE法國手製雨靴

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

我要回應

You May Also Like

#夏天 #Trending Items #Mix & Match #Shopping Guide #雨靴 #AIGLE #防水 #雨季 #下雨天 #Barbour #Hunter #雨靴推薦 #雨鞋推薦 #雨鞋 #百年雨靴品牌
More on Fashion

Travel, Eat, Sleep, Repeat
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapWineRecipe
產品服務
串流報價服務

【etnet賞你】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！㊙️點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

etnet.com.hk