Angelina Jolie推個人時尚品牌Atelier Jolie！與Chloé首個聯乘女裝系列：晚禮服特色點綴、舒適簡約設計，推廣綠色永續設計產業！

出名人善心美的女神Angelina Jolie，早前於5月分宣布即將推出她的自創時尚品牌計劃「Atelier Jolie」，正式進軍時尚界，並將於今年秋季推出第一個系列，讓她的粉絲及時尚迷都驚喜又期待。她近日亦正式公開Atelier Jolie的首個重磅合作夥伴 - 法國時裝品牌Chloé。雙方共同參與設計，以Angelina Jolie深愛的晚禮服作重點設計來源，並預計創作一系列展現女性氣質同時讚頌女性的Chloé x Atelier Jolie聯名女裝成衣系列，絕對值得期待。

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以Atelier Jolie建立無社會階級的創意團體

除了演員的身分，Angelina Jolie多年來亦對社會、人道權益、環境等全球重大議題表達關注，環保更是其中重要一環。Atelier Jolie的靈感是源於她對多年來所曾合作過的裁縫匠人和生產製造商的敬意，並希望利用現有的高品質復古材料和滯銷材料（deadstock），透過與不同品牌和時尚創作者的協同力量合作，為時尚界帶來新氣象，亦兼顧環境浪費問題，並旨在為女性人才打造更好的工作機會與保障。

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「Atelier Jolie 是一個讓來自世界各地的創意之士，如專業裁縫、設計師和工匠合作的地方。希望可以建立一個無分社會階級、經濟的創意團體。」- Angelina Jolie

以Chloé x Atelier Jolie 聯乘系列，歌頌現代女性氣質

Angelina Jolie一向是粉絲眼中的「簡約女王」，而晚裝禮服亦是Angelina自己最愛的服裝系列之一，而是次 Chloé x Atelier Jolie 聯乘成衣膠囊系列，亦會以晚裝禮服為重點，美學靈感來自 Angelina Jolie 自己衣櫥中的常年心愛單品，並展現出經典而細膩的設計美感，歌頌現代女性氣質。系列的部分款式亦包含了來自公平貿易企業的工匠的作品，為這些由女性領導的社會企業提供另一個表演的平台，這完美的合作概念也使人不得不支持。

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