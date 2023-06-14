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14/06/2023

告別大Logo、Monogram，低調奢華是今年時尚皇道！了解內行人才明白的Quiet Luxury、Quiet Fashion精髓！

#潮流 #名牌 #時裝 #MUJI #時尚 #The Row #Jil Sander #低調奢華 #Loro Piana #時尚心理學 #quiet fashion #Brunello Cucinelli #quiet luxury
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Text: Tiffany Chan

　　對你來說，名牌時尚是甚麼一回事？是讓人一眼就認出的具標誌性logo，或是近年成為復古風ready to wear商品元素的Monogram老花潮流？來到2023年，原來比起Crazy rich fashion，在專業時尚界更流行「Quiet Luxury」、「Quiet Fashion」的低調奢華品味，到底有甚麼連內行人都著迷的精髓？一起來了解一下。

 

 
 
 
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比起品牌標誌性更著重精緻工藝

 

　　隨著近十年fast fashion行業的興起，加上social media的#OOTD (outfit of the day) 打卡文化，大部分年青人對於購買衣物的要求，都由「好著」變成「好睇」，衣服材質、剪裁設計等都不成問題，因為大部分「打卡用衣服」都可能只穿著10次以下，置裝的金錢預算及質素要求也逐漸降低。

 

　　另一邊廂，大家在看Netflix真人秀《璀璨帝國 （Bling Empire）》或《與卡戴珊一家同行（Keeping Up with the Kardashians）》的時候，都感受到那富豪級炫富式時尚，人人都穿金戴銀，以鮮艷奪目的色彩、Monogram圖案及大Logo襯出另類「Tone-on-tone」造型，這些也是近年打卡文化引起的時裝潮流。

 

 
 
 
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　　而今年開始興起的Quiet Luxury，概念更著重於「高質感單品投資要求」及「講究的購物習慣」。Quiet Luxury被定義為：最高品質工藝及精緻設計，永恆而低調的服裝。設計簡潔、色彩樸素，卻因為所採用的高級面料、高級工藝及細緻剪裁輪廓，而產生不用多加解釋的高級感，是種基礎卻超越時間的經典高級時裝品味。Quiet Luxury的時髦，絕對經得起世代傳承，即使採用極簡風格，卻因為剪裁與細節的構思，不會讓人覺得單調乏味，也不是穿過即棄的單品，而是真正有錢人或時尚行內人一眼就看出的珍品。

 

 
 
 
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下一頁：Quiet Luxury跟時尚心理學也有關係？

 

 

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