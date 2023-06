告別大Logo、Monogram，低調奢華是今年時尚皇道！了解內行人才明白的Quiet Luxury、Quiet Fashion精髓！

另一邊廂,大家在看Netflix真人秀《璀璨帝國 (Bling Empire)》或《與卡戴珊一家同行(Keeping Up with the Kardashians)》的時候,都感受到那富豪級炫富式時尚,人人都穿金戴銀,以鮮艷奪目的色彩、Monogram圖案及大Logo襯出另類「Tone-on-tone」造型,這些也是近年打卡文化引起的時裝潮流。

隨著近十年fast fashion行業的興起,加上social media的#OOTD (outfit of the day) 打卡文化,大部分年青人對於購買衣物的要求,都由「好著」變成「好睇」,衣服材質、剪裁設計等都不成問題,因為大部分「打卡用衣服」都可能只穿著10次以下,置裝的金錢預算及質素要求也逐漸降低。