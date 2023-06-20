2023復古風精品手提包推薦！全部嬌小玲瓏、充滿少女感！Ferragamo經典Top Handle、Dior最新C’est Dior、Celine粉藍Boston Bag！

雖說今年時尚界潮流主要趨向低調奢華的Quiet Fashion，但展現品牌特色、彰顯經典時尚的復古風依然吹不停，今次為大家介紹今季新推出的復古風精品手提包，每個都嬌小玲瓏、精緻可愛，令你少女感滿滿！

本季最新 Dior C’est Dior Bag！結合優雅氣質和隨性休閒

Dior C’est Dior Bag- 藍色 Dior Oblique

這款 C'est Dior 水桶手袋是 2023 秋季的最新作品，結合優雅元素與雋永氣質，一推出就引起了時尚迷及Dior忠粉的關注，此藍色 Dior Oblique 緹花款式更是系列中必搶的秒殺款。水桶袋身佈滿藍色 Dior Oblique 緹花圖案，並綴以藍色小牛皮細節，而CD鎖扣開合飾則有旋轉D字母，扣好後即可安全收納必需品。手袋系列的小碼款式更配備頂部手柄和飾有皮革鑲片的可調整長短、可拆卸鏈式肩帶，可舒適地手提方便任何場合使用。



Dior C’est Dior Bag - 藍色 Dior Oblique $27,000

Dior C’est Dior Bag - 天然色 Cannage 藤格紋



除了Dior Oblique緹花，Cannage 藤格紋也是品牌經典圖案，這個天然色拉菲草款式綴以全幅 Cannage藤格紋圖案，與金黃色Saddle小牛皮飾面形成鮮明對比，同樣充滿復古風及度假風氣息，十分推薦。



Dior C’est Dior Bag - 天然色 Cannage 藤格紋 $25,500

查詢：Dior

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