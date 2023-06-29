Smoking Hot：名模Kendall Jenner穿上Attico泳衣！大膽色彩、不對稱設計必成沙灘焦點！

近年最炙手可熱的名模Kendall Jenner近月為時尚網站FWRD拍攝了一組泳衣照，其中一件不對稱的紅色泳衣，讓編輯眼前一亮。這件泳衣的剪裁性感及顏色出眾，穿去沙灘絕對會成為焦點！該泳衣原來是出自意大利品牌The Attico新推出的泳衣系列，品牌主要推出時尚成衣，想不到連泳衣系列也這麼出眾。正想為夏日入手泳衣的你，不妨一同看看品牌的泳衣系列吧！

來自意大利的The Attico

身材及品味都受人追隨的名模Kendall Jenner，近月為時尚網站FWRD拍攝了一組泳衣照，不難想像她的模特身材穿上任何泳衣都羨煞旁人，不過其中一件來自Attico的紅色泳衣最讓編輯留意下印象。火紅的顏色及微露下胸線的剪裁十分性感，落落大方的極簡設計讓其保持著高尚的格調。這剛好是這品牌的DNA。

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The Attico是一個來自意大利的高級時尚品牌，在2016年由意大利時尚Giorgia Tordini和Gilda Ambrosio創立，雖然品牌剛成立不久，但其獨特的品味及個性，吸引了不少明星，例如美國知名歌手Dua Lipa、名模Hailey Bieber及Jourdan Dunn等。在這個崇尚極簡設計及休閒運動風格的年代，The Attico則不懼使用豐富的材質和色彩，例如絲綢、緞子、羽毛、刺繡等，並結合經典的設計元素，例如拼接、褶皺、細節等，呈現出獨特的時尚風格，對一群喜愛女性化、裝飾性設計的時尚人士來說，說就像是枯竭沙漠中的綠洲，以Attico的設計展現自己喜好及自信的設計。

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