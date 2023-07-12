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12/07/2023

盛夏出遊必備！時尚實用太陽眼鏡推薦：Jennie愛用Gentle Monster、傳統手製Jacques Marie Mage、男神木村同款Native Sons

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  • Christy Yiu

    Christy Yiu

    不想說話時，就讓文字代替聲音，成為思緒的載體，療癒你我心靈的綠洲。

    Senior Editor

Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　炎炎夏日，除了要做足肌膚防曬，一副能為你抵擋陽光的太陽眼鏡亦是必不可少。說到太陽眼鏡，不少時尚大牌也有推出自家款式，像是GUCCI和PRADA的經典大Logo黑超等。不過除了名牌，也有不少專注做的眼鏡牌子，這次就為大家推介幾個時尚感max的眼鏡品牌，好用百搭又不易撞款！

 

Jennie都愛用！Gentle Monster

 

 

　　來自韓國的Gentle Monster由Hankook Kim於2011年創立，以破格創新的前衛美學見稱，短時間內已旋即受知名藝人歡迎，成為明星品牌，不時在韓劇亦能見到它的身影，連BlackPink Jennie也是Gentle Monster的粉絲！

 

Palette 01 $2260

 

　　Gentle Monster的眼鏡款式設計大膽，大框型鏡面加上各種鮮豔配色，能大大修飾面部線條，亦不容易滑落，適合亞洲人輪廓。除了經典款式，Gentle Monster在年初曾和Maison Margiela推出超搶手的聯名系列，近日更和法國首飾品牌D’heygere推出珠寶太陽眼鏡，再次突破大家對眼鏡的認知，絕對是近期眼鏡品牌的天花板！

 

Maison Margiela – MM002 01 $4430

D’heygere Rings 01 $3460

 

查詢：Gentle Monster

 

下一頁：小批限量生產！Jacques Marie Mage

 

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