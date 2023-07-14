Fashion
Fashion News Trending Items Mix & Match Celebrity Style Shopping Guide Brand Story

14/07/2023

消費券又來了！網購平台TWIST、Lane Crawford、Farfetch名牌大減價！低價入手LOEWE、Bottega Veneta、Valentino心水包包！

#lane crawford #Shopping Guide #Prada #Valentino #Balenciaga #名牌 #Maison Margiela #優惠 #Farfetch #LOEWE #消費券 #名牌手袋 #Jacquemus #Bottega Veneta #Marni #網購平台 #BV #MM6 MAISON MARGIELA #TWIST #Hobo Bag #水桶袋 #消費券2023 #名牌優惠 #Bao Bao Issey Miyake #名牌手袋優惠
  • 收藏文章

  • Christy Yiu

    Christy Yiu

    不想說話時，就讓文字代替聲音，成為思緒的載體，療癒你我心靈的綠洲。

    Senior Editor

Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　等了又等，今個週末終於是第二期消費券到手的日子！雖然今期消費券只得$2,000元，算不上很多，不過獲得了「零用錢」，便當然要獎勵一下自己，把長久以來的心水包包收歸家中！適逢年中，不少網購平台都有減價優惠，大家最愛的大牌如LOEWE和Bottega Veneta等等都有優惠，又到shopping time！

 

TWIST：夏季大減價進行中！

 

　　本地名牌網購平台TWIST不時都有超驚喜優惠，最近TWIST便舉行夏季大減價活動，線上線下同步進行，不少品牌如Loewe、Celine、BV、Prada都有減價優惠，手快有手慢無！

 

Loewe Small Hammock Bag

 

　　Loewe的Hammock Bag絕對是近年大熱的IT Bag之一，超多配色加上實用的設計，不論上班還是出遊都十分適合！想減少同人撞款的話，可選這個飾有Anagram Pattern的Hammock，手袋使用了緹花混紡和小牛皮精製而成，耐看不過時，容易配搭各種造型。

 

Small Hammock Bag $20,790（原價$23,100）

購買點

 

Bottega Veneta Mini Jodie

 

　　近期BV的討論熱度愈來愈高，每當有新品推出都掀起熱潮，當中Mini Jodie自2020年推出後早已成為了不少時尚達人的必備手袋。Mini Jodie以品牌的標誌性Intrecciato編織而成，加上半月形包身設計，大大增添可愛感。這次減價的更是大熱的薄荷綠色，不用再多想了吧！

 

Mini Jodie $16,915（原價$19,900）

購買點

 

Prada Padded Re-Nylon斜揹袋

 

　　Padded Re-Nylon的半月形手袋以再生尼龍夾棉，綴以三角形拼縫圖案，並在正面飾上經典搪瓷金屬三角形標誌，較皮革款式更具日常感；而肩帶上的尼龍小袋可放入Airpods等小物，實用性十分高，適合喜歡型格休閒造型的酷女生們！

 

Padded Re-Nylon斜揹袋 $13,840（原價$17,300）

購買點

 

下頁睇Lane Crawford減價！

 

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

我要回應

You May Also Like

#lane crawford #Shopping Guide #Prada #Valentino #Balenciaga #名牌 #Maison Margiela #優惠 #Farfetch #LOEWE #消費券 #名牌手袋 #Jacquemus #Bottega Veneta #Marni #網購平台 #BV #MM6 MAISON MARGIELA #TWIST #Hobo Bag #水桶袋 #消費券2023 #名牌優惠 #Bao Bao Issey Miyake #名牌手袋優惠
More on Fashion

Fashion Columnists

More
放大顯示
名廚煮場

Travel, Eat, Sleep, Repeat
DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapWineRecipe
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨歷史篇！原來城寨宋朝已經出現！到底點解會成為「三不管地方」？

etnet.com.hk