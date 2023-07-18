Dress to be happy！3個「多巴胺穿搭」法則，將夏日的繽紛、快樂穿上身！

將快樂穿在身上，是一種甚麼感覺？近年，Y2K（Year 2000）熱潮的興起，將復古、混搭、未來感等元素帶到街頭，然而潮流這件事，又怎會安於現狀。而近期最多人討論的，不能不提「多巴胺穿搭」（Dopamine Dressing）。

多巴胺穿搭顧名思義就是刺激大腦分泌多巴胺的一種穿搭方式，這個想法由時尚心理學教授Dawnn Karen提出，而她認為鮮豔的色彩可以帶來積極和正面的情緒。因此，多巴胺穿搭的最大要點就是透過繽紛色彩的碰撞，讓心情變得更好。當然，比起簡約的Quiet luxury而言，Dopamine Dressing更考個人的穿搭技巧與色彩的搭配，不想變成行走的聖誕樹，不妨參考一種明星名人，以及以下幾點入手。

#1單品！！！

單品從來都是點綴造型的最好幫手，可以是飾品、手袋、絲巾、太陽眼鏡等單品入手，即可避開大面積的色塊處理，這件單品就算色彩鮮豔一點、款式誇張一點，也不會有overdone的感覺，十分適合平日裏喜歡簡約穿搭的人，既保留了minimal的調子，又能為造型帶來亮點。

#2 低飽和度穿搭

彩色彩色，就是五顏六色，但卻不一定是霓虹、熒光才稱得上繽紛。高飽和度的色調固然鮮豔明亮，但也容易產生視覺疲勞，而且搭配的難度指數較高。因此，想在身上實現多於兩種顏色的穿搭，不妨考慮馬卡龍、糖果等低飽和度的色調，不管是繽紛的色彩搭配、還是同色系（Tone on Tone）穿搭，都能帶出絲絲溫柔、甜美的感覺，而且低飽和度色調還十分適合One piece的設計！

#3 印花、圖騰

除了單色的碰撞，印花、圖案也能為視覺帶來層次感與趣味。再者，實在喜歡鮮豔的色調，印花等元素就可中和高飽和度色調的甜膩，其多端的變化還能帶來時尚與設計的感覺。