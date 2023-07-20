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20/07/2023

《Barbie》電影掀時尚熱潮、復古粉色回歸！CHANEL、Valentino推出粉色單品，打造夢幻女生造型！

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Text: Charlotte Tsui

　　自從發佈了《Barbie芭比》電影上畫的消息後，在時尚圈靜靜地掀起了「Barbiecore」潮流。加上主角Margot Robbie在戲裏戲外都穿上夢幻又時尚的粉色套裝，根本就是現實版的芭比，可說是這個潮流的最佳代言人！

 

　　Barbie一向給人注重外表印象，粉紅色亦可謂Barbie的專屬顏色，所以在時尚圈有很長一段時間，女生們都避開粉色。現在《芭比》電影上畫，似乎是最佳時機，可以藉機釋放女生們心中喜歡夢幻的一面，盡情讓粉色化身為時尚符號。

 

 
 
 
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　　穿上整套粉色的Margot Robbie絲毫沒有俗氣的感覺，反而時尚味十足。

 

下一頁：CHANEL、Valentino大推芭比粉紅單品！

 

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