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26/07/2023

買手袋前必看！盤點5款最人氣名牌手袋：LV僅次Hermés！竟然沒有CHANEL、Dior？

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  • Christy Yiu

    Christy Yiu

    不想說話時，就讓文字代替聲音，成為思緒的載體，療癒你我心靈的綠洲。

    Senior Editor

Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　名牌手袋除了是穿搭必備的好物，亦是時尚界中值得投資的單品之一。如果說到要選一個用來投資的手袋，你會選Hermès的Birkin，還是Chanel的2.55？想知道哪款手袋最具投資價值，不要只看個人喜好，數據才能反映真實情況！近日外國平台Slingo便就名牌手袋的Google搜尋及Instgram數據量，得出最受歡迎的名牌手袋排行榜，也許這個就是你的投資指南！

 

#1 Hermès Birkin

 

 

　　Hermès Birkin往往也是女生們夢寐以求的Top1包包，頂級皮革加上精湛手工，使Hermés Birkin成為了時尚界奢華和獨特象徵。相信不用多說也知道，想要入手一個Birkin並不是易事，單是一個Birkin已是天價，加上要「配貨」，以及Hermès精品店每年亦只能訂購兩次限量的Birkin包，有錢也未必買到！

 

 

　　根據Slingo的數據，Hermès Birkin的平均每月搜尋量最高，達159,208次，可見即使Birkin價格昂貴，在市場的價值仍只是有升無跌，絕對是值得投資的單品之一。

 

 

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