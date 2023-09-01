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01/09/2023

2023秋冬穿搭必備：方頭皮鞋！百搭鞋款 X 高質皮革體現Quiet Luxury！上班、約會都適合！

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Text: Tiffany Chan

　　時尚圈真的是一個時光巨輪，即使來到2020年代，最令人著迷的依然是90年代的經典時尚潮流，今年秋冬大熱鞋款，就是曾經大熱一時的方頭皮鞋。

 

 
 
 
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　　近年引領方頭鞋潮流的，要數到Bottega Veneta — Bottega Veneta的鞋款系列不論春夏季或秋冬季；涼鞋、高跟鞋、皮鞋或高跟鞋，都是以方頭設計為主。這除了因為要呼應品牌一貫的簡約幾何風格，還是因為方頭鞋款本身比其他鞋頭款更高的舒適度。方形鞋頭設計比一般尖頭設計提供更多空間，即使是為扁腳型或長腳型等不同用家，無論配合平底或高跟設計都更舒服，減低一般在長期穿著皮鞋而帶來的束縛感，甚至是痛楚。

 

 
 
 
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　　方頭皮鞋適合配搭日常上班服，也適合在一些正式場合如大型活動、紀念日約會甚至宴會中，即使整晚滿場跑，也不怕「刮損腳」、腳跟痠痛，絕對是上班族女性必備。而在穿搭上選擇，想要女性化一點的可以選擇到腳踭位置的tea dress或者復古風flare jeans；中性一點的話，則推薦經典直筒西裝褲，提升知性氣質，更可呼應今年大熱quiet luxury潮流。

 

 
 
 
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　　除了秋冬季辦公室造型中常見的裇衫、西裝外套，長衣外套配上方頭皮鞋，更可令平凡穿搭提升氣質，一件單品為整體造型大加分。

 

 
 
 
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