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05/09/2023

威尼斯影展 | 時尚氣質女王舒淇低調晚裝Look！以毫不費力的慵懶美展現魅力

#舒淇 #Mix & Match #Celebrity Style #Valentino #穿搭 #首飾 #休閒 #Serpenti #威尼斯影展 #Red Carpet #明星造型 #ABOVE #威尼斯紅地氈 #晚裝穿搭 #Alberta Ferretti
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Text: Charlotte Tsui

　　今屆威尼斯電影節除了有梁朝偉獲頒終身成就獎外，另一名我們熟悉的亞洲明星——舒淇也集齊世界三大影展評審的殊榮。她在電影業的成就自然不容小覷，而她在紅地氈的穿搭功力同樣獲得時尚編輯們的青睞。她的造型低調、簡約，卻流露出毫不費力、美如天仙的氣質！讓我們從她這次威尼斯紅地氈及她私下的休閒裝束中，學習她的穿搭功力吧！

 

展現氣質的低調美

 

　　作為本屆單元評審，舒淇很懂規矩地穿上較低調Alberta Ferretti 2023秋冬黑色晚裝，將鏡頭更多地留給角逐獎項的女演員。但即使是低調的晚裝，時尚感來說絕對不輸那些大紅大紫、珠光閃片的華麗設計。

 

 

 
 
 
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Anna（@sunzizi77）分享的貼文

 

　　舒淇以一身 Alberta Ferretti 2023秋冬系列全黑背心式西裝搭配黑色亮片長裙亮相，全黑色設計以布料質感帶出穿搭的層次，稍低胸的V領設計流露出恰到好處的性感。她以寶格麗頂級珠寶搭配，ABOVE 頂級玫瑰金耳環為搭配帶來趣味色彩，而手腕上SERPENTI手鐲展現華麗氣息！整個造型的點睛之筆就是她標誌性的蓬鬆浪漫捲髮，展現出法式的慵懶美感！

 

下一頁：以Valentino穿出毫不費力的慵懶美！

 

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