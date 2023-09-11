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11/09/2023

CHANEL秋冬手袋大盤點：酒紅斜紋Mini Flip Bag、甜美絲絨Small Hobo、焦糖毛茸CHANEL 22，散發浪漫秋冬氣息！

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Text: Christy Yiu Photo: 官方圖

　　秋意漸濃，又是時候換季了！除了要為衣櫥張羅秋冬單品，手袋當然也要換上本季最流行的款式，CHANEL的手袋向來也是女生們購買清單的頭位，踏入2023秋冬，品牌的秋冬預告系列亦正式上架，今季CHANEL秋冬手袋以一系列的黝黑、粉紫、酒紅色調登場，散發濃厚的復古氣息，定能有一款讓你心動！

 

#1 華麗復古「小廢包」：Mini Flip Bag

 

 

　　「小廢包」是近年的穿搭大熱單品，女生們可說是人手一個！先來今季CHANEL的新款小廢包，這回的Lookbook中，最吸引眼球的莫過於是這個酒紅色的Tweed Mini Flip Bag。手袋以CHANEL經典的斜紋羊毛Tweed面料配以紅色小羊皮所製，細看下映出閃爍紫金色彩；翻蓋上的雙C開關、經典鏈帶、手抽位置的小扣飾也飾上了華麗而低調的金色，為手袋添上了復古氛圍，秋冬天背在身上，絕對惹人喜愛。

 

Mini Flap Bag with Top Handle $39,400

詳情

 

#2小巧超可愛！Small Hobo Bag

 

 

　　除了Mini Flip Bag，小巧可愛的Small Hobo Bag同樣擊中少女們的心。手袋以淡粉紅色登場，絲絨材質是秋冬季的主角，經典的菱格紋在絲絨材質上更顯質感，柔軟的手感讓人一摸便愛不釋手！手袋尺寸雖然小巧，但同樣實用，內裏除了有小暗格，手袋外側亦有雙C標誌的翻蓋小口袋，比一般的小廢包更能裝！

 

 

Small Hobo Bag $35,700

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下一頁：秋冬出遊必備Small Backpack、亮眼桃紅紫色Classic 11.12

 

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