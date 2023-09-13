Dior／Celine／Louis Vuitton秋冬首飾上線！Petit CD古典珍珠戒指、Triomphe凱旋門晶石手鐲、LV Backstage超吸睛Monogram髮夾

經歷連場暴風大雨，天氣開始轉涼，微微的秋風就像提醒我們要開始預備秋冬服飾。香港秋冬天不太冷，一件薄打底、保暖的外衣已足夠應付大部分日子，如想為穿搭再添上時尚感，便要從飾物入手。踏入秋冬季，不少品牌的新款首飾已陸續上架，時尚迷們記得不要錯過！

Dior：高雅黑色復古風！

Christian Dior曾說過：「珠寶是一種迷人的配飾，可起到畫龍點睛的作用，使造型更顯別緻。」Dior的首飾單品向來優雅時尚兼備，設計師把CD標誌巧妙結合各種創新元素，每季的新品也叫人難以忍手。今季Dior的首飾結合了黑色元素，重新詮釋品牌美學，高雅大方。

#1 Petit CD戒指

在一系列的新品中，這款Petit CD戒指最為吸睛。戒指以金色飾面金屬精製而成，飾有一顆黑色凸圓形切割玻璃，綴以CD標誌，四周則鑲有白色樹脂珍珠，設計優雅，帶點古典風格，配搭其他 Petit CD系列單品更添個人風格。

#2 Dior Tribales耳環

Dior的耳環大概是一對也不會嫌多。全新設計的Dior Tribales耳環以赤鐵礦色水晶融入設計，耳背珍珠飾以金色飾面金屬CD標誌，上耳後低調亮麗，赤鐵礦色水晶更顯成熟穩重，不論上班還是派對都能輕易配襯。

#3 Petit CD手鏈

Petit CD手鏈以金色飾面金屬的幼鏈環精製而成，綴以黑色釉漆的CD標誌，設計典雅雋永，黑色的CD標誌雖低調，卻份外亮眼，瞬間為單調的手腕添上優雅時尚感，增添女性成熟魅力。

#4 Petit CD頸鏈

同樣來自Petit CD系列的，還有這條以黑色樹脂珍珠為主角的頸鏈。頸鏈同樣以金色飾面金屬幼鏈帶，配以小CD標誌，在中央處綴上黑色樹脂珍珠，令造型更為完美，低調型格，配襯恤衫或是毛衣也能戴出不同感覺。

下一頁：Celine：大熱晶石珍珠x標誌性凱旋門