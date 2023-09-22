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22/09/2023

3個韓國小眾手袋品牌、7款大熱袋款推薦！不用$2,000買意大利牛皮Handmade手袋！打敗大牌精品、上班必備！

#韓國 #復古 #手袋 #Trending Items #Mix & Match #時裝 #小資女 #知性 #小眾品牌 #時尚 #上班袋 #TOUT Y EST #Joy Gryson #Atelier de Lumen
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Text: Tiffany Chan

　　對於女士來說，購買手袋的喜悅，由試用、揹上身到回家的每個時刻，都能使人自信滿滿。除了歐洲的精品大牌，韓國近年也興起不少小眾時尚品牌，價錢更親民之餘，設計及工藝也絕對會讓你眼前一亮，絕對是小資女的喜訊。如果你最近也在留意新手袋，不妨看看以下的大熱韓國小眾手袋品牌及其皇牌袋款。

 

意大利牛皮人手製！附皮革保養膏：Atelier de Lumen

 

　　Atelier de Lumen 是近期編者特別喜歡的小眾品牌，品牌從法式美學中汲取創作靈感，並以簡約設計宣揚自信女性的優雅知性氣質。而且在工藝上也絕不馬虎， Atelier de Lumen全系列採用意大利牛皮並由人手製造，每個手袋都附有品牌帆布袋、出廠保養卡，而皮革手袋更附有leather cream皮革保養膏，不用港幣2,000元就能入手高質感法式手袋，讓人想馬上想買！

 

 
 
 
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　　而 Atelier de Lumen 眾多手袋款式中，編者就推薦帶有Hermes Picotin 「菜籃子」既視感的 Panier Tote Bag，經典啡色及黑色皮革在精緻縫線下，顯得優雅而不失法式慵懶質感。

 

 
 
 
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　　若然你正在尋找一個上班及約會兩用的手袋，簡潔俐落的Journal Bag絕對適合你！手袋設計充滿淡雅氣質，長方形袋形夠實用，方便攜帶隨身用品，而可調校式肩帶更可因應不同情況及造型需要而轉換。

 

 
 
 
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　　編者第一個入手的 Atelier de Lumen 手袋款式，就是這個精緻可愛的Fantine Bag。小巧玲瓏的袋款配上充滿夏日氣息的色彩，可愛得使人一見鍾情！

 

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