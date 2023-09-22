Lululemon 首推Casual系列：又甜又型的Sporty Chic設計，讓人忍不住掏荷包

穿過lululemon的瑜伽褲，基本上就回不了頭了，而那條Align系列的legging就是推編者入坑之物；隨後，衣櫥便被不同款式的運動內衣、背心、瑜伽褲等衣物便悄悄佔據。

從前，總覺得運動裝就是運動裝，很難與時尚扯上關係，但隨著Street Fashion興起，Sporty Chic／Sporty Elegant也逐漸佔據街頭，除了混搭，結合時尚與機能的服飾成了不少品牌的設計靈感，而Lululemon也在踏入秋季之際，結合「時尚風格」和「運動風格」，推出了首個休閒系列。這個系列的設計可謂180度的大轉變，這不是等於直接在錢包拿錢嗎？

全新的Casual系列一洗以往的繽紛色彩，以黑白灰褐等色系為主，設計依舊保留了讓人心動的細節，如可拆分的設計；同時也保留了充滿機能性和舒適感的面料這一大賣點。這個系列的色系雖然低調，但卻增添不少設計感，如輪廓分明和利落的線條感、突顯身形的剪裁，簡約、百搭、多變的設計與品牌的其他產品完全可以互相搭配。

從休閒外套、西裝外套到羊毛內襯，從喇叭瑜伽褲到A字裙都有，當中有不少單品都非常值得入手，如Glyde 2-in-1 Adaptable Jacket，外套採用可拆卸與多口袋的設計，面料厚實、擋風防水，外形挺身，帶著率性感，搭配單車酷、長靴，穿出又甜又型的感覺。追求造型突出的，不要錯過Wunder Puff Super-Cropped Vest 和Hooded Insulated Wrap，前者的設計十分可愛，短身的設計亦是拉長比例的一大筆秘訣，搭配一條喇叭褲Smooth Fit Split-Hem High-Rise Flared Pants Asia Fit，十分顯身材；而後者的領口絕對是設計上的一大亮點，略為誇張的造型在冬季來說，剛好可以在人群中脫穎而出。而秋冬必備的單品少不了一件純色高領衣物，Ribbed Wool-Blend Turtleneck 採用棉質羊毛混紡面料，質感柔軟，宛如第二層肌膚，輕易搭配出層次穿搭。男裝方面，Relaxed-Fit Twill Blazer 是不錯的選擇，面料雖然輕薄，但版型也不失堅挺感，略微寬鬆的剪裁配以簡約的鈕扣和線條設計，率性之餘，還十分百搭，滿足日常喜歡隨性時尚的你。

Glyde 2-in-1 Adaptable Jacket

Wunder Puff Super-Cropped Vest

Wunder Puff Super-Cropped Vest

Smooth Fit Split-Hem High-Rise Flared Pants Asia Fit

Relaxed-Fit Twill Blazer