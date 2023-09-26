Fashion
Fashion News Trending Items Mix & Match Celebrity Style Shopping Guide Brand Story

26/09/2023

秋冬手袋2023：大手袋熱潮回歸！Jisoo、韓韶禧愛用Dior Toujours／舒淇同款Bottega Veneta Hop／超柔軟觸感Balenciaga Monaco

#舒淇 #Dior #手袋 #Trending Items #Celebrity Style #Balenciaga #名牌手袋 #Bottega Veneta #韓韶禧 #BV #編織手袋 #Jisoo #秋冬2023 #秋冬手袋2023 #秋冬手袋 #Monaco #大容量手袋 #Toujours #大手袋 #Cannage #Intreccio #Hop
  • 收藏文章
Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　時尚潮流往往就像一個循環，曾紅極一時的單品，總會不知在哪一天回歸，再次成為當季大熱。來到2023秋冬季，大容量手袋再次成為時尚大熱單品，不少精品品牌也推出了百搭實用的大手袋款式，不論是日常上班，還是假日出遊，也能零負擔配搭。今天就來和大家盤點幾個秋冬必備的精品大手袋，荷包又要大出血了！

 

Jisoo、韓韶禧同款！Dior Toujours：經典Cannage藤格紋再登場！

 

Source/ Instagram @sooyaaa__

 

　　Dior的精品手袋向來也有著超高人氣，2023年首度登場的Dior Toujours設計優雅實用，自推出以來便大受歡迎，就連在Blackpink Jisoo、韓韶禧的Instagram上也能見到它的身影！手袋以小牛皮製成，綴以品牌的經典大型Cannage藤格紋圖案縫線，配備大容量袋身和同款小袋，收納性能十分高。

 

Source/ Instagram @xeesoxee

 

　　Dior Toujours使用了皮革搭帶開合，方便提取物品；手袋兩則的飾有CD Lock 開合，D字可調校兩側束帶，造型百變，更添時尚魅力。手袋可以手提或肩背，多用途、大容量的設計，可說是今季絕對要拿下的款式。

 

大碼 Dior Toujours 手袋 $33,500
購買點

 

 

 

下一頁：舒淇率先演繹！Bottega Veneta Hop

 

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

我要回應

You May Also Like

#舒淇 #Dior #手袋 #Trending Items #Celebrity Style #Balenciaga #名牌手袋 #Bottega Veneta #韓韶禧 #BV #編織手袋 #Jisoo #秋冬2023 #秋冬手袋2023 #秋冬手袋 #Monaco #大容量手袋 #Toujours #大手袋 #Cannage #Intreccio #Hop
More on Fashion

Fashion Columnists

More
放大顯示
名廚煮場

Travel, Eat, Sleep, Repeat
DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

沙田第一條公屋邨叫咩名？「瀝源」先係「沙田」嘅真實身份？70年代落成嘅瀝源邨點解會成為公屋典範？

etnet.com.hk