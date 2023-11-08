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08/11/2023

Autumn Trend：秋冬姍姍來遲！微涼不冷不熱的天氣，3件輕薄單品打造輕盈時尚造型！

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Text: Charlotte Tsui

　　中秋已經過了好一陣子，立冬都來了，天氣還是冷熱不定，只有絲絲涼意。香港的天氣一年比一年暖和，秋冬一年比一年來的更晚，但全球的時尚品牌早就換了秋冬季！準備換季穿上秋季氣息的衣服？不妨從這3種輕薄的秋季單品入手，不但舒適方便，還能讓你的造型加分！

 

超輕薄又性感——透視外套！

 

　　廓形如一般寬大風衣或者夾克般堅挺、有型，但透視的布料隱隱約約地露出穿著者玲瓏有致身形，特別適合溫熱的秋季，既可以享受穿大衣的時尚感，但又透氣、舒適。內裏可以配搭緊身衣著，甚至比較性感的Crop Top及蕾絲內衣，天氣再熱返也不怕！

 

　　在挑選這款外套要留意外套的布料，透視卻柔軟的雪紡質地，可能會讓這件衣服沒有輪廓、鬆軟下榻，選網紗的質地會更有型。另外，也要留意一些如Polyester的布料，穿起來可能會不舒服、不透氣。

 

單品推薦

 

ALEXANDER MCQUEEN

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DOLCE&GABBANA

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Fabiana Filippi

購買點

Zara

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透明硬紗飛行員夾克

購買點

 

下一頁：意式麻質襯衫

 

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