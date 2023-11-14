Fashion
Fashion News Trending Items Mix & Match Celebrity Style Shopping Guide Brand Story

14/11/2023

秋冬穿搭 | 秋風微涼！必學3款日式微透膚穿搭！展現健康微性感、兼具柔美帥氣，為造型添上輕盈優雅氣息！

#秋冬 #造型 #穿搭 #知性 #優雅 #日系 #時尚 #換季 #秋季 #柔美 #微性感 #日式造型 #氣質、Trending Items、Mix & Match #微透膚
  • 收藏文章
Text: Tiffany Chan

　　最近的晚間涼意提醒了我們秋天的來臨，也是時候換上秋裝，並迎接冬季的到來。秋裝造型的多元玩法來自於層次感及質料配搭，每年秋季於日本時裝界，都特別流行展現知性韻味的微透膚穿搭，不但兼具柔美和帥氣，亦可透過不同質料配搭，為秋冬造型添上輕盈優雅氣息。今次不妨跟隨日本妹子的日常穿搭中汲取靈感，在秋天換個新造型！

 

舒適柔軟透膚打底內襯

 

　　近年十分流行的透膚打底上衣，不論作單穿或當疊搭品都很合適，配上背心或吊帶上衣作多層穿搭，能增加日系甜美感覺，同時在秋天的微冷早晚時分，亦能提供微微保暖作用，也不會帶來偏厚重又累贅的觀感；因此，在再冷一點的晚秋時節，只需要加上毛衣外套或乾濕褸，就能完成具層次感的知性女子造型，適合大部分聚會穿著，必跟！

 

 

 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Capricieux Le'mage (@capricieux_lemage)

 

下頁繼續睇！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱

我要回應

You May Also Like

#秋冬 #造型 #穿搭 #知性 #優雅 #日系 #時尚 #換季 #秋季 #柔美 #微性感 #日式造型 #氣質、Trending Items、Mix & Match #微透膚
More on Fashion

Fashion Columnists

More
放大顯示
名廚食譜

Travel, Eat, Sleep, Repeat
DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【得獎名單】etnet chill賞你「Realising Our New Central Harbourfront x AI 企劃」 星級禮遇

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk