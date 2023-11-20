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20/11/2023

TVB台慶2023紅地氈：李佳芯、張曦雯健康性感美、高海寧煙熏妝容取勝！黃智雯性感縷空造型最吸睛！

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Text: Christy Yiu

　　TVB《萬千星輝賀台慶2023》昨晚在電視廣播城舉行，每年台慶除了精彩節目，女星們的紅地氈服裝也是大家最關注的話題，一眾女星爭妍鬥麗，從低胸、露背、長腿，甚至真空透視裝也統統有齊，盡秀性感身材！馬上回顧今年6位TVB一線女星的台慶裝束，看看她們如何平衡知性和性感美吧！

 

李佳芯：健康性感美

 

　　女神李佳芯自傳出「被雪藏」的消息後，不少傳聞都指她今年會缺席台慶。昨晚她攜第一屆《中年好聲音》冠軍周吉佩現身，為粉絲帶來不少驚喜。李佳芯今年選擇了來自紐約設計師Colin Locascio的2024春夏系列的掛頸連身裙，在貼身的簡約剪裁綴以色彩斑斕的花花圖案，充滿童趣感，加上掛頸設計，更能顯出鎖骨和背面的骨感，盡現女神的健康性感美態。

 

Source/ TVB @ Facebook

 

張曦雯：超減齡簡約造型

 

　　長腿女神張曦雯今年以 Versace 2023秋冬系列的黑色禮服亮相，禮服以前短後長設計，在黑色裙子抹上淡粉色的印花，配以粉色高跟鞋，大秀迷人長腿，雖然不帶任何閃亮元素，卻份外吸睛；相較其他女星的誇張造型，張曦雯今年採取較為簡約妝容和髮型，把頭髮綁在後方，著重於瀏海造型，更帶青春少女感。

 

Source/ TVB @ Facebook

 

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