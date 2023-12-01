LV香港時裝騷：星級造型大解構！Marf街頭型格時尚風、林嘉欣法式優雅幹練！宋仲基、平野紫耀有何穿搭重點？

Louise Vuitton昨夜在香港完成2024早秋男裝騷，這次除了是LV第一次踏足香港的時裝騷，亦是創意總監Pharrell Williams加入品牌後的首個早秋男裝系列。是次LV選址香港，對甚少舉辦時裝騷的香港來可說是時尚界一大盛事，除了能率先飽覽品牌來年的早秋新作，同場亦是星光熠熠，不少外國巨星和名人也有出席。

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向來以Monogram作為門面的Louis Vuitton，這次亦不例外。不少到場的名星嘉賓像是教主Anson Lo、吳家忻（kayan9896）、沈月等也以Monogram作為穿搭主軸。LV Monogram雖然最具代表性，不過想用於日常穿搭，或許確實有點難度。想要把奢華感融入日常造型，不妨看看以下幾位名人的「成功」穿搭，向他們偷師！

Marf @ COLLAR：街頭時尚風格

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在云云出席時裝騷的本地名人中，Marf可說是最凸出的一位。Marf昨日以一身牛仔Look登場，開胸造型顯出她的身型曲線，健康性感。她在牛仔恤衫以落肩形式披上螢光橙色夾棉長外套，點綴整體造型，手上黑白配色的Side Trunk手袋和牛仔闊褲則更添休閒感，果然是街頭時尚風格的代表。

陳漢娜：簡約Oversize秋冬氛圍！

有著一副「厭世樣」的陳漢娜向來也是Louis Vuitton的寵兒。Hanna這次選擇了品牌2023秋冬系列的針織oversize背心毛衣，配搭純白頸巾和格仔燈籠闊腳褲，手上拿著同樣是23年秋冬的最新Petit Sac Plat小包，整體感覺簡約，同時不失秋冬氛圍。若擔心oversize毛衣顯身型臃腫，不妨參考Hanna，以幼腰帶束於腰間，修飾整體視覺比例。

林嘉欣：優雅型格鰭領恤

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影后林嘉欣可說是Fashion Show常客，不時都能在大大少少的品牌時裝騷見到她。林嘉欣昨晚走優雅型格風，以鰭狀衣領恤衫，配搭皮裙和短身外套，恤衫設計靈動，帶點法式優雅感，配以皮質短裙，型格幹練，手袖位置露出恤衫袖口，為整體造型添上一絲甜美感覺。

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