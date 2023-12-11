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11/12/2023

聖誕派對穿搭提案！Love, Bonito 節日系列單品：簡約閃亮連身裙、露肩剪裁Tube Top，輕鬆成為時尚焦點！

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Text: Christy Yiu Photo: Love, Bonito

　　正式踏入倒數年末佳節的日子，大大小小的派對接踵而來，派對妝容和穿搭也是決一不可。不過派對不是經常有，若為此大費周章入手精品品牌的穿搭單品，或許有點不值。其實派對穿搭也能以CP值為首要條件，Love, Bonito今年也推出了節日系列單品，集合了不同風格，加上從XS至XL的多尺碼選擇，不用再擔心派對聚會找不到衣服了！

 

 

　　閃爍亮片元素可說是派對必備，若是一件閃亮的調帶連身裙，絕對能成為派對焦點。Gyla Straight Neck Column Midi Dress由彈性閃亮布料製成，平領貼身的設計簡約，性感同時散發陣陣成熟知性氣息，連身裙的肩帶可自由調節，方便不同身形穿著，更有黑色和銀色選擇，可說是派對聚會穿搭的基本款式。

 

Gyla Straight Neck Column Maxi Dress $415

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　　若想在性感和悠閒風格中取得平衡，上身可選Valrie Asymmetric Ruched Tube Top，露肩設計配以腰部的不規則垂墜剪裁，加上布料帶點光澤，讓人眼前一亮， 建議配搭白色長褲和高跟鞋，不論約會還是派對都適合；想從小性感開始，可以Isbeth Asymmetric Knit Toga Top不對稱針織上衣，配搭閃耀Faiza Sequined Flare Pants喇叭褲，低調卻同樣吸睛。

 

Valrie Asymmetric Ruched Tube Top $269

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Isbeth Asymmetric Knit Toga Top $269

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　　難得的節日，如果想試試平日少穿的顏色，推介紅色的Sola Halter Midi Dress 或是青檸色的 Shanneth Asymmetric Off Shoulder Top，創眼之餘突顯個人自信。只得鮮艷色彩並不夠，還要更「閃」的話，亮片設計的單品Cater Sequined Column Midi Dress絕對能使你成為Party Queen，全場最觸目就是你！

 

Sola Halter Midi Dress $415

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Shanneth Asymmetric Off Shoulder Top $235

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Carter Sequin Column Midi Dress $415

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　　除了具風格特色的Party dress，甜美風單品亦是不可或缺，針織單品像是Linette Padded Tweed Crop Top和Monroe Tweed Crop Jacket，既保暖舒適，又不過時，如想增添一點節日氣氛，則推介仿皮革Patrisha Low Back A-line Mini Dress，配搭毛茸針織衫和長靴，冬日感滿分。

 

Linette Padded Tweed Crop Top $235

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Monroe Tweed Crop Jacket $389

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Patrisha Low Back A-line Mini Dress $355

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查詢／購買：Love, Bonito

 

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