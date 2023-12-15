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15/12/2023

聖誕派對必備手袋：CHANEL超吸晴星星手袋、Bottega Veneta型格鏡面Mini Sardine、Miu Miu少女風Wander Hobo，成為全場焦點！

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Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　翻開日曆看看，還有10日就到聖誕節，大家已為派對做好準備了嗎？早前為大家介紹過節日穿搭和美妝，不過想成為派對焦點，又怎少得一個閃爍奪目的手袋，今天就和大家推薦一些派對必備的閃耀手袋，Get ready for the party time！

 

CHANEL：超吸晴星星手袋、漸變Flap Bag！

 

　　在CHANEL早前發布的2024早春度假系列，可見一系列以大膽鮮艷色彩為主題的手袋，當中以金屬面小羊皮製作而成的Star Handbag尤其吸晴，在可愛的星星形狀剪裁上，飾以品牌標誌性的菱格紋、立體CHANEL字樣和雙C標誌，集所有元素於一身，完全就是本期最可愛的手袋，十分適合Party look！

 

Star Handbag $44,700

購買點

 

　　CHANEL的Flap Bag早已是女生們人手一個的級數，在2024早春度假系列中，Flap Bag換上新造型示上，以紅、綠、藍、紫色的粒紋亮片，造出漸變華麗色彩，絕對能閃耀全場！而Mini Flap Bag & Star Coin Purse則同樣以金屬色系登場，在Mini size的Flap Bag上綴以小星星袋子，可愛之餘小袋子亦增添了實用性，能放入airpod等小物；加上粉色和紫色的獨特配色，派對焦點除了你，還有誰？

 

Small Flap Bag $49,500

購買點

Mini Flap Bag & Star Coin Purse $45,500

購買點

 

下一頁：Bottega Veneta型格鏡面Mini Sardine、金銀配色Mini Hop

 

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