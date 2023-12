聖誕派對必備手袋：CHANEL超吸晴星星手袋、Bottega Veneta型格鏡面Mini Sardine、Miu Miu少女風Wander Hobo，成為全場焦點！

翻開日曆看看,還有10日就到聖誕節,大家已為派對做好準備了嗎?早前為大家介紹過節日穿搭和美妝,不過想成為派對焦點,又怎少得一個閃爍奪目的手袋,今天就和大家推薦一些派對必備的閃耀手袋,Get ready for the party time!

